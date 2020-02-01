Укрзализныця угодила в громкий скандал: такого еще не было (видео)

Укрзализныця угодила в новый скандал из-за условий в поезде Рахов - Львов N606. На перевозчика пожаловалась пассажир Светлана Твердышева, которая возвращалась с отдыха с Карпат. Девушка разместила в Facebook фото и видео.

По словам Светланы, на станции Ясиня им выдали белье, но оно оказалось грязным и мокрым - на полотенцах были очень заметные пятна непонятного происхождения. Когда попросили комплекты заменить, они оказались такими же.

"Проводник менял комплекты до тех пор пока не кончилось постельное. Вызвали начальника поезда. Он составил акт, мы его подписали. В общей сложности было раскрыто 70 комплектов постельного белья, и все было мокрым и грязным. В итоге спали без постельного", - возмущается пассажир.

Девушка говорит, что постель пришлось перебирать в течение двух часов - в поезд она села в 1:50, а спать легли только в 4:00, так и не найдя вменяемое белье.

"Мы хотим нормально ехать, а не перебирать постель до 4-х утра. Это издевательство над людьми!" - резюмировала Светлана.

Укрзализныця попала в скандал из-за грязного белья (видео: facebook.com)

Пользователи сети обескуражены таким положением вещей, когда все комплекты белья оказались абсолютно непригодны для использования.

Видимо, в санузлах не было туалетной бумаги, и пассажиры этими полотенцами вытирали задницы. Уже говорили в программе "тайный агент" и показывали как стирают и убирают в наших поездах. По возможности лучше свое взять...

Ездила этим поездом, мрак...

Нет, ну такого еще не было. Чтобы все 70 комплектов и все мокрые еще и грязные...

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Стоит отметить, что Евгений Кравцов, ныне уже экс-директор Укрзализныци, зарабатывал рекордную для Украины зарплату - 33,8 тыс. долларов или 812 тыс. гривен. Это больше, чем у Дональда Трампа, который за месяц зарабатывает всего 33 тысячи долларов в месяц.

Укрзализныця попала в скандал из-за грязного белья (видео: facebook.com)