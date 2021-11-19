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Укрзализныця шокировала "услугой для тех, кому нечем дышать": скандальное видео

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Пятница 19 ноября 2021 21:19
Укрзализныця шокировала "услугой для тех, кому нечем дышать": скандальное видео Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця попала в очередной скандал
Автор: Светлана Мащенко

Железнодорожный перевозчик Укрзализныця в очередной раз оскандалился условиями поездки, устроив пассажирам своеобразное проветривание на большой скорости.

Видео появилось в одном из Telegram-каналов.

Пассажир, снявший видео, говорит, что сделано оно было в вагоне электрички "Нежин-Киев".

Во время движения на полном ходу в поезде были открыты двери, несмотря на то, что на улице температура около нуля, а то и ниже.

"В поездах Укрзализныци появилась новая "услуга" для тех, кому нечем дышать", - подписаны кадры.

Пассажиры в комментариях высмеивают очередной сервис от УЗ. Многие пишут, что ситуация - типичная для поездов такого типа.

  • Не наговаривайте - это французский балкон.
  • Через день такие электрички ездят по пригороду Киева. Для тех кто постоянно ездит уже привычно.
  • Еще и цены выросли.
  • Ммм родная бомжевозка, с кайфом!
  • Ехали две недели назад Одесса-Львов жара и духота невероятная. Так что лучше такая "вентиляция", чем ничего.
  • Это не первый год, четыре года назад на ней часто на учебу ездил из Чернигова, не новость.

Ранее мы писали, что Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном". На видео показали, как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи.

Также сообщалось, что из-за духоты в поезде Укрзализныци ребенку стало плохо во время поездки.

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Укрзализныця
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