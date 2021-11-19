Укрзалізниця шокувала "послугою для тих, кому нічим дихати": скандальне відео

Залізничний перевізник Укрзалізниця в черговий раз оскандалився умовами поїздки, влаштувавши пасажирам своєрідне провітрювання на великій швидкості.

Пасажир, який зняв відео, каже, що зроблено воно було у вагоні електрички "Ніжин-Київ".

Під час руху на повному ходу в поїзді були відчинені двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, а то і нижче.

"У поїздах Укрзалізниці з'явилася нова "послуга" для тих, кому нічим дихати", - підписані кадри.

Пасажири в коментарях висміюють черговий сервіс від УЗ. Багато хто пише, що ситуація - типова для поїздів такого типу.