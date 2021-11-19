Укрзалізниця шокувала "послугою для тих, кому нічим дихати": скандальне відео
Залізничний перевізник Укрзалізниця в черговий раз оскандалився умовами поїздки, влаштувавши пасажирам своєрідне провітрювання на великій швидкості.
Відео з'явилося в одному з Telegram-каналів.
Пасажир, який зняв відео, каже, що зроблено воно було у вагоні електрички "Ніжин-Київ".
Під час руху на повному ходу в поїзді були відчинені двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, а то і нижче.
"У поїздах Укрзалізниці з'явилася нова "послуга" для тих, кому нічим дихати", - підписані кадри.
Пасажири в коментарях висміюють черговий сервіс від УЗ. Багато хто пише, що ситуація - типова для поїздів такого типу.
- Не наговорюйте - це французький балкон.
- Через день такі електрички їздять по передмістю Києва. Для тих хто постійно їздить вже звично.
- Ще й ціни зросли.
- Ммм рідна бомжевозка, з кайфом!
- Їхали два тижні тому Одеса-Львів спека і задуха неймовірна. Так що краще така "вентиляція", ніж нічого.
- Це не перший рік, чотири роки тому на ній часто на навчання їздив з Чернігова, не новина.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном". На відео показали, як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі.
Також повідомлялося, що через духоту у поїзді Укрзалізниці дитині стало погано під час поїздки.