Укрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем есть

Двухэтажный поезд Skoda будет следовать по маршруту №747: он будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.

По пути следования состав будет делать остановки на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.

Что нового есть в поезде

Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира,

пеленальными столиками в главных вагонах,

пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,

держателями для велосипедов,

системами наблюдения, кондиционирования, вентиляции,

пожарной сигнализации и пожаротушения,

вакуумными туалетами.

"Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Škoda постройки 2012 года осуществлялся на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця". Поезд прибыл на предприятие для проведения ремонтных работ в феврале 2021 года и за 11 месяцев был полностью обновлен", - рассказали в УЗ,

Укрзализныця представила новый двухэтажный поезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)