Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому є

Двоповерховий поїзд Skoda буде слідувати за маршрутом № 747: він відправлятиметься з Києва о 16:41 і прибуватиме до Львова о 00:45.

Шляхом прямування склад робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Що нового є в поїзді

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира,

пеленальними столиками в головних вагонах,

пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю,

тримачами для велосипедів,

системами спостереження, кондиціонування, вентиляції,

пожежної сигналізації та пожежогасіння,

вакуумними туалетами.

"Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Škoda 2012 року здійснювався на ПрАТ" Київський електровагоноремонтний завод АТ "Укрзалізниця". Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року і за 11 місяців був повністю оновлений", - розповіли в УЗ,

Укрзалізниця представила новий двоповерховий поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)