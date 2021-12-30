RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому є

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд, який буде запущений незабаром. Йдеться про маршрут Київ - Львів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Двоповерховий поїзд Skoda буде слідувати за маршрутом № 747: він відправлятиметься з Києва о 16:41 і прибуватиме до Львова о 00:45.

Шляхом прямування склад робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Що нового є в поїзді

  • Поїзд обладнаний розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира,
  • пеленальними столиками в головних вагонах,
  • пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю,
  • тримачами для велосипедів,
  • системами спостереження, кондиціонування, вентиляції,
  • пожежної сигналізації та пожежогасіння,
  • вакуумними туалетами.

"Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Škoda 2012 року здійснювався на ПрАТ" Київський електровагоноремонтний завод АТ "Укрзалізниця". Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року і за 11 місяців був повністю оновлений", - розповіли в УЗ,

Укрзалізниця представила новий двоповерховий поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в скандал через відсутність опалення у вагоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця