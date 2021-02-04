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Укрзалізниця потрапила у скандал через Крим

Четвер 04 лютого 2021 22:28
Укрзалізниця потрапила у скандал через Крим
Укрзалізниця оскандалилася через карту з Кримом (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Укрзалізниця вкотре опинилася в центрі скандалу. На цей раз на компанію поскаржився українець. Він побачив, що на карті компанії, яку вона використовує, окупований Крим вказаний як Південний федеральний округ Росії.

Про цей інцидент розповів журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook.

Укрзалізниця потрапила у скандал через Крим

Скріншот

"У вас там з картами, які використовує Південно-Західна залізниця, все нормально? Крим тепер це Південний федеральний округ? Або як завжди робітникам, що відповідають за сайт пофіг чий Крим, щоб зарплату підняли? Тоді вже мапу Рамблера давайте запускайте", - написав Олександр.

Укрзалізниця потрапила у скандал через Крим

Скріншот

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Вони використовують API стороннього сервісу карт OpenStreetMap. Скаржся їм, а не УЗ;
  • Питання в тому, що коли ти щось використовуєш, ти дивишся на те, щоб продукт тобі пальці не відірвав, а якщо може відірвати не будеш його брати чи візьмеш інший, правда?
  • Mapbox вважає, що Крим російський просто;
  • Вони, що в Москві софт замовляють?
  • Навіщо використовувати якісь open street map?

Нагадаємо, Укрзалізниця потрапила у скандал через жахливі умови у поїзді. Під час поїздки в поїзді Ворохта-Київ з вікон текла вода. При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль пасажирки була мокрою.

Раніше в поїзді Укрзалізниці розгорівся новий скандал через те, що у вагоні більшість пасажирів без масок, а у провідника маска надіта неправильно.

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