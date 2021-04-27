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"Укрзализныця" попала в очередной скандал из-за билетов: деньги идут в карман проводникам

Автор: Styler

Украинцы в очередной раз жалуются на произвол в поездах "Укрзализныци". Не только на несоблюдение карантинных норм в вагонах, но и на то, что проводники пытаются заработать на продаже билетов.

О неприятном инциденте с покупкой билета на сайте УЗ рассказала Наталья Рыбалко в своем Facebook.

В чем суть скандала

По словам расстроенной женщины, ей удалось купить свободных мест, но по факту ее ждал неприятный сюрприз от "недобросовестных" проводников. Они

О соблюдении санитарных норм также речь не идет. Сами проводники на столичном перроне стоят без масок, утверждает Наталья.

"Все возмущались год назад продажей 50% мест в вагонах из-за пандемии - так вот я только рада была этому! Вы все равно будете в убытке, а так хоть какое-то расстояние сохранялось", - написала она.

Женщина утверждает

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Этот неприятный инцидент случился, по словам пассажирки, 27 апреля в поезде 786Л по маршруту Киев-Шостка.

Жалобу женщины на "Укрзализныцю" и ее сотрудников поддержали и другие пользователи сети.

Реакция "Укрзализныци" не заставила себя ждать

Пресс-служба УЗ прокомментировала ситуацию под постом Натальи.

"Наталья, спасибо за сигнал, усилим контроль (насколько это возможно на данный момент, потому что по некоторым станциям есть технические трудности и люди этим пользуются, к сожалению) и проведем несколько рейдов с Нацполицией", - сказали в УЗ и добавили, что уже начали "масштабную работу по автоматизации пунктов пропуска пассажиров на пригородных платформах".

Это, уверяют железнодорожники, "существенно усложнит жизнь зайцам и поможет УЗ выйти на прозрачный учет пассажиропотока".

Ранее мы писали, что проводник УЗ раскрыл новую воровскую схему в пассажирских поездах.

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