"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через квитки: гроші йдуть в кишеню провідникам

У чому суть скандалу

За словами засмученої жінки, їй вдалося купити вільних місць, але за фактом її чекав неприємний сюрприз від "недобросовісних" провідників. Вони

Про дотримання санітарних норм також не йдеться. Самі провідники на столичному пероні стоять без масок, стверджує Наталя.

"Всі обурювалися рік тому продажем 50% місць у вагонах через пандемію - так от я тільки рада була цьому! Ви все одно будете в збитку, а так хоч якась відстань зберігалася", - написала вона.

Жінка стверджує

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Цей неприємний інцидент трапився, за словами пасажирки, 27 квітня в поїзді 786Л за маршрутом Київ-Шостка.

Скаргу жінки на "Укрзалізницю" та її співробітників підтримали й інші користувачі мережі.

Реакція "Укрзалізниці" не змусила себе чекати

Прес-служба УЗ прокоментувала ситуацію під постом Наталії.

"Наталя, дякуємо за сигнал, посилимо контроль (наскільки це можливо на даний момент, бо по деяких станціях є технічні труднощі і люди цим користуються, на жаль) і проведемо кілька рейдів з Нацполіцією", - сказали в УЗ і додали, що вже почали "масштабну роботу з автоматизації пунктів пропуску пасажирів на приміських платформах".

Це, запевняють залізничники,"істотно ускладнить життя зайцям і допоможе УЗ вийти на прозорий облік пасажиропотоку".