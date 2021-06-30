Укрзализныця попала в новый скандал: на вокзале в Киеве торгуют журналами с "российским" Крымом (фото)

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале заметили в продаже печатные материалы, на которых оккупированный Крым изображен как часть России.

Как видно на фото, речь идет о российском журнале "Дилетант".

"А вообще это норм, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ"?",- написал он.

Фото: на столичном вокзале продают российские журналы (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Реакция "Укрзализныци"

В комментариях пресс-служба "Укрзализныци" традиционно отреагировала на инцидент. Они пишут, что информацию передадут информацию в специальное подразделение.

"Добрый день, уважаемый Александр! Спасибо Вам за сигнал! Информация взята во внимание. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", - говорится в нем.

В комментариях пользователи пишут, что негативные ситуации возникают регулярно. В частности вчера, на рельсовом автобусе, курсирующем по маршруту "Смела - Черкассы" наживаются кондукторы. Они открыто предлагают ехать за меньшую сумму, но без приобретения билета.