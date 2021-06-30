ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Укрзализныця попала в новый скандал: на вокзале в Киеве торгуют журналами с "российским" Крымом (фото)

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 15:03
Укрзализныця попала в новый скандал: на вокзале в Киеве торгуют журналами с "российским" Крымом (фото) Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця попала в новый скандал
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале заметили в продаже печатные материалы, на которых оккупированный Крым изображен как часть России.

Фото обнародовал в Facebook журналист Александр Шарипов.

Как видно на фото, речь идет о российском журнале "Дилетант".

"А вообще это норм, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ"?",- написал он.

Укрзализныця попала в новый скандал: на вокзале в Киеве торгуют журналами с &quot;российским&quot; Крымом (фото)Укрзализныця попала в новый скандал: на вокзале в Киеве торгуют журналами с &quot;российским&quot; Крымом (фото)

Фото: на столичном вокзале продают российские журналы (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Реакция "Укрзализныци"

В комментариях пресс-служба "Укрзализныци" традиционно отреагировала на инцидент. Они пишут, что информацию передадут информацию в специальное подразделение.

"Добрый день, уважаемый Александр! Спасибо Вам за сигнал! Информация взята во внимание. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", - говорится в нем.

В комментариях пользователи пишут, что негативные ситуации возникают регулярно. В частности вчера, на рельсовом автобусе, курсирующем по маршруту "Смела - Черкассы" наживаются кондукторы. Они открыто предлагают ехать за меньшую сумму, но без приобретения билета.

Ранее мы сообщали, что поезд УЗ уехал раньше графика с вещами озадаченных пассажиров.

Также пассажиры поезда Укрзализныци показали, как с потолка вагона течет вода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода