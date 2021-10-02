Укрзализныця попала в новый скандал: продали билеты на вагоны, которых не было

По словам мужчины, он с друзьями решил поехать в Черновцы на выходные, однако с ними произошла неприятная ситуация.
"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого - то там вагона нет", - написал возмущенный мужчина.
Кроме того, он отметил, что "Укрзализныця" продала билеты на 4 вагона, которых не было. Поэтому из-за этого пассажиры были вынуждены ехать 12 часов по трое-четверо человек на одном месте.
Что сообщили в "Укрзализныце"
Через некоторое время в" Укрзализныце" отреагировали на скандал, и рассказали, что они выясняют, почему так произошло.
"Как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадке. Изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и, соответственно, населенности рейса через объезд места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области", - сказали в "Укрзализныце".
В комментариях пользователи тоже отреагировали на очередной скандал.
Там были проблемы с колеей на прошлой неделе и все пошло наперекосяк по этому направлению - часть поездов отменяли, часть пустили другими маршрутами;
Вчера ехала Интерсити из Киева во Львов, и там подали не тот поезд, на который продавали билеты на сайте УЗ. У всех не те места, что должны были быть, пол третьего вагона пересадили в первый;
У меня была такая же история с экспрессом в Каменец-Подольский;
Уж на такое и я наталкивалась. Решили как-то, рассадив людей по разным вагонам;
У меня была история, когда 15 вагон был после 3.