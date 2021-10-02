RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Укрзалізниця потрапила в новий скандал: продали квитки на вагони, яких не було

Автор: Тетяна Самарук

У Києві пасажири купили квитки на вагони потяга "Київ-Чернівці", яких не було. Тому люди були змушені їхати 12 годин по кілька осіб на одному місці.

Про це у Facebook написав Дмитро Пальчиков.

За словами чоловіка, він з друзями вирішив поїхати у Чернівці на вихідні, однак з ними трапилась неприємна ситуація.

"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагона немає. І ще якогось там вагона немає", - написав обурений чоловік.

Раніше ми повідомляли, що харчування в поїзді "Інтерсіті" рознесли в пух і прах.

Також ми писали, що у вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця