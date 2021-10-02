Укрзалізниця потрапила в новий скандал: продали квитки на вагони, яких не було

За словами чоловіка, він з друзями вирішив поїхати у Чернівці на вихідні, однак з ними трапилась неприємна ситуація.

"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагона немає. І ще якогось там вагона немає", - написав обурений чоловік.