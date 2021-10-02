Укрзалізниця потрапила в новий скандал: продали квитки на вагони, яких не було

За словами чоловіка, він з друзями вирішив поїхати у Чернівці на вихідні, однак з ними трапилась неприємна ситуація.
"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагона немає. І ще якогось там вагона немає", - написав обурений чоловік.
Окрім того, він зазначив, що "Укрзалізниця" продала квитки на 4 вагони, яких не було. Тому через це пасажири були змушені їхати 12 годин по троє-четверо осіб на одному місці.
Що повідомили в "Укрзалізниці"
Через деякий час в "Укрзалізниці" відреагували на скандал, та розповіли, що вони з'ясовують, чому так сталось.
"Якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об’їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області", - сказали в "Укрзалізниці".
У коментарях користувачі теж відреагували на черговий скандал.
Там були проблеми з колією минулого тижня і все пішло шкереберть по цьому напрямку - частину потягів скасовували, частину пустили іншими маршрутами;
Вчора їхала інтерсіті з Києва до Львова, і там подали не той потяг, на який продавали квитки на сайті УЗ. У всіх не ті місця, що мали бути, пів третього вагона пересадили в перший;
У мене була така ж історія з експресом в Кам'янець-Подільський;
Вже на таке і я натрапляла. Вирішили якось, розсадивши людей по різнім вагонам;
В мене була історія, коли 15 вагон був після 3.