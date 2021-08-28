Укрзализныця попала в новый скандал: "содрали" деньги за несуществующую услугу

Инцидент произошел 20 августа в поезде Черновцы-Чернигов. У Сергея был 11 вагон и 5 место. Состав отправлялся в 20:46. Когда они уже ехали час в поезде, то в вагоне не включали кондиционер.

После этого пассажир поинтересовался, в чем причина, на что проводник ответил, что это из-за небольшой скорости поезда.

"Но я заплатил 150 грн дополнительно за проезд в вагоне с кондиционером. Ночью температура снизится сама и проезд станет более комфортным. Тогда за какие услуги вагона с кондиционером повышают стоимость проезда, если технически ее обеспечить невозможно", - пожаловался Сергей.

В Укрзализныце отреагировали на его пост и в комментарии пояснили ситуацию. По словам компании, услуга кондиционирования не включается в стоимость проездного документа и не является дополнительной услугой. Работа кондиционера предусмотрена от генератора, который работает во время движения поезда со скоростью от 40 км/ч.

"Во время стоянки поезда и во время движения поезда с меньшей скоростью функционирует только вентиляция, работа кондиционера во время стоянки технически не предусмотрена", - заявили в Укрзализныце.