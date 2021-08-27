Укрзализныця показала обновленный подвижной состав: на чем теперь возят украинцев (фото)
"Укрзализныця" презентовала обновленный подвижной состав в рамках выставки, которая открылась на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве на первой платформе станции.
Об этом 27 августа передали в пресс-службе "УЗ".
На ней показаны современные образцы электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.
"На выставке желающие могут увидеть образцы пассажирских вагонов - купе, плацкарт и трансформер - и электро- и дизель-поездов, максимально комфортные для пассажиров", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" уточнили, что обновление подвижного состава осуществляется в рамках проекта "Большая стройка", и в этом году компания "закладывает фундамент масштабной 5-летней программы обновления подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок".
На выставке в Киеве представлены:
- электропоезд FLIRT от компании Stadler (Швейцария);
- обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода;
- дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода;
- первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского вагоностроительного завода;
- капитально отреставрированы пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности Укрзализныци);
- обновленный плацкартный вагон от Укрзализныци и НПП "Рост" (Украина).
В "УЗ" заверили, что на представленной выставке посетители смогут получить ответы на вопросы: какая она - "идеальная электричка", есть ли будущее у плацкартного вагона, и что стоит убрать/добавить в вагонах для удобного путешествия
Экспозиция будет работать до шести вечера субботы, 28 августа.
Поезд Stadler (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Поезд УЗ на выставке (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Вагон поезда "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Туалет в поезде "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Электричка УЗ (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Вагон электрички "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Вагон электрички "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Туалет в поезде "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Электричка "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Купе поезда "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Туалет в поезде "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Купе поезда "УЗ" (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Плацкартный вагон (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Поезд "Укрзализныци"(фото: Виталий Носач РБК-Украина)
ПоездStadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Вагон поезда Stadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Вагон поезда Stadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Туалет в поезде Stadler (фото: (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" представила новые "капсульные" плацкартные вагоны после капитального ремонта.
Также мы писали о том, что на вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд.