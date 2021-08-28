Укрзалізниця потрапила в новий скандал: "здерли" гроші за неіснуючу послугу

Інцидент стався 20 серпня в поїзді Чернівці-Чернігів. У Сергія був 11 вагон і 5 місце. Склад відправлявся о 20:46. Коли вони вже їхали годину в поїзді, то у вагоні не вмикали кондиціонер.

Після цього пасажир поцікавився, в чому причина, на що провідник відповів, що це через невелику швидкість поїзда.

"Але я заплатив 150 грн додатково за проїзд у вагоні з кондиціонером. Вночі температура знизиться сама і проїзд стане більш комфортним. Тоді за які послуги вагона з кондиціонером підвищують вартість проїзду, якщо технічно її забезпечити неможливо", - поскаржився Сергій.

В Укрзалізниці відреагували на його пост і в коментарі пояснили ситуацію. За словами компанії, послуга кондиціонування не включається у вартість проїзного документа і не є додатковою послугою. Робота кондиціонера передбачена від генератора, який працює під час руху поїзда зі швидкістю від 40 км/год.

"Під час стоянки поїзда і під час руху поїзда з меншою швидкістю функціонує тільки вентиляція, робота кондиціонера під час стоянки технічно не передбачена", - заявили в Укрзалізниці.