Появилось видео с новыми электропоездами УЗ: чудесные поезда и вагончики

Укрзализныця презентовала обновленный подвижной состав в рамках выставки, которая открылась на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве на первой платформе станции. На ней показали современные образцы электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.

Сейчас появилось видео новых поездов, его опубликовали на YouTube-канале "Железнодорожные магистрали".

На выставке в Киеве были представлены:

электропоезд FLIRT от компании Stadler (Швейцария);

обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода;

дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода;

первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского вагоностроительного завода;

капитально отреставрированы пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности Укрзализныци);

обновленный плацкартный вагон от Укрзализныци и НПП "Рост" (Украина).

Сейчас все это показали на видео и рассказали о преимуществах данных составов.

В комментариях украинцы написали, что будет очень жаль, если такую красоту уничтожат сами пассажиры.