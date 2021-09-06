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З'явилося відео з новими електропоїздами УЗ: чудові поїзди і вагончики

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 10:56
З'явилося відео з новими електропоїздами УЗ: чудові поїзди і вагончики Укрзалізниця показала нові поїзди (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця презентувала оновлений рухомий склад в рамках виставки, яка відкрилася на Центральному залізничному вокзалі в Києві на першій платформі станції. На ній показали сучасні зразки електропоїздів, дизель-поїздів і пасажирських вагонів.

Зараз з'явилося відео нових поїздів, його опублікували на YouTube-каналі "Залізничні магістралі".

На виставці в Києві були представлені:

  • електропоїзд FLIRT від компанії Stadler (Швейцарія);
  • оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу;
  • дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу;
  • перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від Крюківського вагонобудівного заводу;
  • капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);
  • оновлений плацкартний вагон від Укрзалізниці та НПП "Рост" (Україна).

Зараз все це показали на відео і розповіли про переваги даних складів.

У коментарях українці написали, що буде дуже шкода, якщо таку красу знищать самі пасажири.

  • Цікаве відео, але все залежить від наших людей. Цю всю красу можуть за півроку-рік знищити.
  • Чудові потяги та вагончики, залишилось придумати що робити з вандалізмом, а то шкода такої техніки.
  • Дуже чудово! Але це як завжди радянська показуха. Насправді все залишиться як і було. Женіть Лещенків, котрі тільки грабували. Керівники потрібні бути професіоналами, а не аналами!
  • Сподіваюся, що ми коли в таких поїдемо.

Як ми раніше писали, на вокзалі в Києві "засвітився" абсолютно новий поїзд.

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