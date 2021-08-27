Укрзалізниця показала оновлений рухомий склад: на чому тепер возять українців (фото)
"Укрзалізниця" презентувала оновлений рухомий склад в рамках виставки, яка відкрилася на Центральному залізничному вокзалі в Києві на першій платформі станції.
Про це 27 серпня передали в прес-службі "УЗ".
На ній показані сучасні зразки електропоїздів, дизель-поїздів і пасажирських вагонів.
"На виставці охочі можуть побачити зразки пасажирських вагонів - купе, плацкарт і трансформер - та електро- й дизель-поїздів, які максимально комфортні для пасажирів", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" уточнили, що оновлення рухомого складу здійснюється в рамках проекту "Велике будівництво", і цього року компанія "закладає фундамент масштабної 5-річної програми оновлення рухомого складу у всіх сегментах пасажирських перевезень".
На виставці в Києві представлені:
- електропоїзд FLIRT від компанії Stadler (Швейцарія);
- оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу;
- дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу;
- перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від Крюківського вагонобудівного заводу;
- капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);
- оновлений плацкартний вагон від Укрзалізниці та НПП" Рост " (Україна).
В "УЗ" запевнили, що на представленій виставці відвідувачі зможуть отримати відповіді на питання: яка вона - "ідеальна електричка", чи є майбутнє у плацкартного вагона, і що варто прибрати/додати у вагонах для зручної подорожі
Експозиція працюватиме до шостої вечора суботи, 28 серпня.
Поїзд Stadler (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Поїзд УЗ на виставці (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Вагон поїзда" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Туалет в поїзді "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Електричка УЗ (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Вагон електрички" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Вагон електрички" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Туалет в поїзді "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Електричка "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Купе поїзда" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Туалет в поїзді" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Купе поїзда" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Плацкартний вагон (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Поїзд "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Поїздstadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Вагон поїзда Stadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Вагон поїзда Stadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Туалет в поїзді Stadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" представила нові "капсульні" плацкартні вагони після капітального ремонту.
Також ми писали про те, що на вокзалі у Києві "засвітився" абсолютно новий потяг.