Укрзалізниця показала оновлений рухомий склад: на чому тепер возять українців (фото)

"Укрзалізниця" презентувала оновлений рухомий склад в рамках виставки, яка відкрилася на Центральному залізничному вокзалі в Києві на першій платформі станції.

Про це 27 серпня передали в прес-службі "УЗ".

На ній показані сучасні зразки електропоїздів, дизель-поїздів і пасажирських вагонів.

"На виставці охочі можуть побачити зразки пасажирських вагонів - купе, плацкарт і трансформер - та електро- й дизель-поїздів, які максимально комфортні для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" уточнили, що оновлення рухомого складу здійснюється в рамках проекту "Велике будівництво", і цього року компанія "закладає фундамент масштабної 5-річної програми оновлення рухомого складу у всіх сегментах пасажирських перевезень".

На виставці в Києві представлені:

електропоїзд FLIRT від компанії Stadler (Швейцарія);

оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу;

дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу;

перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від Крюківського вагонобудівного заводу;

капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);

оновлений плацкартний вагон від Укрзалізниці та НПП" Рост " (Україна).

В "УЗ" запевнили, що на представленій виставці відвідувачі зможуть отримати відповіді на питання: яка вона - "ідеальна електричка", чи є майбутнє у плацкартного вагона, і що варто прибрати/додати у вагонах для зручної подорожі

Експозиція працюватиме до шостої вечора суботи, 28 серпня.

Поїзд Stadler (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Поїзд УЗ на виставці (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Вагон поїзда" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Туалет в поїзді "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Електричка УЗ (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Вагон електрички" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Вагон електрички" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Туалет в поїзді "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Електричка "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Купе поїзда" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Туалет в поїзді" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Купе поїзда" УЗ " (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Плацкартний вагон (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Поїзд "Укрзалізниці" (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Поїздstadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Вагон поїзда Stadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Вагон поїзда Stadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Туалет в поїзді Stadler (фото: (фото: Віталій Носач РБК-Україна)