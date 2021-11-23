Укрзализныця в одном из поездов заменила новые санузлы на старые: "цена осталась фирменная"

Об этом сообщил блогер Олег Васильев на своей Facebook-странице.

Украинец обращает внимание на то, что цена за билет на поезд осталась "фирменной", как и название поезда. Билет в купейный вагон стоит 670 гривен.

"Фирменный поезд "Львов" 091/092 Киев-Львов. Кто помнит, каким он был в начале 2000-х? Билет в купейный вагон стоит 670 грн. Удивило отсутствие вакуумных туалетов. Кажется, их заменили обычными унитазами с дыркой в ​​полу", - написал Васильев и опубликовал свежие фото из поезда.

В поезде Киев-Львов установили обычные унитазы вместо биотуалетов (фото: Олег Васильев)

"Фирменностью не пахнет"

Украинцы в комментариях отмечают, что никаким комфортом и фирменностью в данном поезде и не пахнет. Некоторые люди отметили, что в Укрзализныце нет специалистов по обслуживанию биотуалетов, поэтому и произошла такая замена.