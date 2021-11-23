Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: "ціна залишилася фірмова"

Українець звертає увагу на те, що ціна за квиток на поїзд залишилася "фірмовою", як і назва поїзда. Квиток у купейний вагон коштує 670 гривень.

"Фірмовий поїзд "Львів" 091/092 Київ-Львів. Хто пам'ятає яким він був на початку 2000-х? Квиток у купейний вагон коштує 670 грн. Здивувала відсутність вакуумних туалетів. Здається, їх замінили на звичайні унітази із діркою у підлозі", - написав Васильєв і опублікував свіжі фото з поїзда.

У поїзді Київ-Львів встановили звичайні унітази замість біотуалетів (фото: Олег Васильєв)

"Фірмовістю не пахне"

Українці в коментарях відзначають, що ніяким комфортом і фірмовістю в даному поїзді й не пахне. Деякі люди відзначили, що в Укрзалізниці немає фахівців з обслуговування біотуалетів, тому і відбулася така заміна.