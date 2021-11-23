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Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: "ціна залишилася фірмова"

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 10:51
Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: "ціна залишилася фірмова" Фото: Укрзалізниця знову оскандалилася (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

У фірмовому поїзді №091/092 Київ-Львів Укрзалізниця замінила вакуумні туалети на звичайні унітази.

Про це повідомив блогер Олег Васильєв на своїй Facebook-сторінці.

Українець звертає увагу на те, що ціна за квиток на поїзд залишилася "фірмовою", як і назва поїзда. Квиток у купейний вагон коштує 670 гривень.

"Фірмовий поїзд "Львів" 091/092 Київ-Львів. Хто пам'ятає яким він був на початку 2000-х? Квиток у купейний вагон коштує 670 грн. Здивувала відсутність вакуумних туалетів. Здається, їх замінили на звичайні унітази із діркою у підлозі", - написав Васильєв і опублікував свіжі фото з поїзда.

Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: &quot;ціна залишилася фірмова&quot;Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: &quot;ціна залишилася фірмова&quot;Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: &quot;ціна залишилася фірмова&quot;Укрзалізниця в одному з поїздів замінила нові санвузли на старі: &quot;ціна залишилася фірмова&quot;У поїзді Київ-Львів встановили звичайні унітази замість біотуалетів (фото: Олег Васильєв)

"Фірмовістю не пахне"

Українці в коментарях відзначають, що ніяким комфортом і фірмовістю в даному поїзді й не пахне. Деякі люди відзначили, що в Укрзалізниці немає фахівців з обслуговування біотуалетів, тому і відбулася така заміна.

  • В Укрзалізниці немає фахівців з обслуговування біотуалетів, вони намагаються спихнути їх на звичайних слюсарів з ремонту рухомого складу, але це погано закінчується. На цей час УЗ не може адекватно обслуговувати.
  • Склад 91/92 з літа в обороті з 85/86. Можливо, через це такий стан.
  • Їхав я в такому вагоні влітку в Одесу. Був сильно розчарований, ніякої "фірмовістю" там і не пахне. Купе тісні і незручні, вагон досить брудний.. і не працював кондиціонер, виспатися нормально не вдалося.
  • А ціна при цьому дуже фірмова.

Нагадаємо, що в Боярці п'яний співробітник Укрзалізниці влаштував Шалений затор.

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