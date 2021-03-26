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Укрзализныця обновила правила посадки и высадки пассажиров в "красных" зонах

Автор: Анна Шиканова

В Укрзализныце обновили правила посадки и высадки пассажиров в городах, которые попали в "красные" карантинные зоны.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци.

На данный момент в "красной" зоне эпидемиологической опасности находится уже 13 областей. Это Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черкасская и Николаевская области.

Киев, Киевская, Сумская, Одесская области

На данный момент ограничения вводить не будут, и поезда будут курсировать согласно графику. На вокзалах и станциях нужно соблюдать все карантинные ограничения и правила.

Николаевская область

По данным от Укрзализныци, вводить ограничения не планируют до 1 апреля. Решение может быть пересмотрено в зависимости от ситуации.

Львовская область

Посадка и высадка пассажиров во Львове не ограничена до 30 марта. Ситуация может быть пересмотрена в зависимости от ситуации.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области

Есть ограничения на продажу билетов, а также введено ограничение на посадку и высадку пассажиров до 6 апреля. В Укрзализныце отслеживают динамику заболеваемости по этим регионам и готовы к отправке специальных рейсов с согласованием МОЗ.

Черкасская область

Ограничения пока вводить не планируют, так как по решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 25 марта эту область не перевели в категорию "красной" зоны.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будет работать междугородний и межобластной транспорт в "красных" зонах Украины.

А также мы сообщали о том, что в Киеве сняли ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте.

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