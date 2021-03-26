Укрзалізниця оновила правила посадки та висадки пасажирів у "червоних" зонах

На цей момент в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки знаходиться вже 13 областей. Це Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Черкаська та Миколаївська області.

Київ, Київська, Сумська, Одеська області

На цей час обмеження вводити не будуть і поїзди будуть курсувати відповідно до графіку. На вокзалах і станціях потрібно дотримуватися всі карантинні обмеження і правила.

Миколаївська область

За даними від Укрзалізниці, вводити обмеження не планують до 1 квітня. Рішення може бути переглянуте в залежності від ситуації.

Львівська область

Посадка і висадка пасажирів у Львові не обмежена до 30 березня. Ситуація може бути переглянута в залежності від ситуації.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області

Є обмеження на продаж квитків, а також введено обмеження на посадку і висадку пасажирів до 6 квітня. В Укрзалізниці відстежують динаміку захворюваності цими регіонами й готові до відправки спеціальних рейсів з погодженням МОЗ.

Черкаська область

Обмеження поки запроваджувати не планують, через те, що за рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС 25 березня цю область не перевели в категорію "червоної" зони.