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В Киеве разрешили перевозить больше пассажиров в общественном транспорте

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 23:10
В Киеве разрешили перевозить больше пассажиров в общественном транспорте Фото: посадка на автобус (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Киеве с завтрашнего дня, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Так, будут перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевпастранса.

Суммарно можно будет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства.

Доступные лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

"Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество", - говорится в сообщении.

Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди просто не могут добраться до места назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

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