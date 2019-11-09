Укрзализныця готовит приятный сюрприз: чего ждать пассажирам

Укрзализныця приготовила украинцам приятный сюрприз, особенно тем людям, которые планируют поездки на новогодние праздники. Так, ведомство планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Круглогодичных поездов и предназначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сообщил Кравцов.

По словам Евгения Кравцова, в целом Укрзализныця планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов, если сравнивать с 2018 годом.

Также украинцев ждет еще один сюрприз - это поезд, который будет следовать из Украины в Берлин (столицу Германии).

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - сказал глава Укрзализныци.