Укрзалізниця готує приємний сюрприз: чого чекати пасажирам

Укрзализныця приготувала українцям приємний сюрприз, особливо тим людям, які планують поїздки на новорічні свята. Так, відомство планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів дальнього сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

"Цілорічних поїздів і призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", - повідомив Кравцов.

За словами Євгена Кравцова, в цілому Укрзалізниця планує за період вказаних свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на кілька відсотків, якщо порівнювати з 2018 роком.

Також на українців чекає ще один сюрприз - це поїзд, який буде слідувати з України в Берлін (столицю Німеччини).

"Одним з головних питань є запустити з наступного року сполучення з Берліном", - сказав глава Укрзалізниці.