ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Укрзализныця запускает еще несколько поездов: куда можно будет поехать

Вторник 21 июля 2020 18:22
Укрзализныця запускает еще несколько поездов: куда можно будет поехать
Укрзализныця добавила поезда на курорты (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Укрзализныця добавила поезда в курортных направлениях

Летний отпускной сезон в самом разгаре и украинцы получат возможность поехать в самые популярные курортные места в Украине. Укрзализныця открыла продажу билетов в пяти направлениях, которые пользуются большим спросом для отдыха.

С 21 июля можно будет доехать до Черновцов, Трускавца, Одессы и Ужгорода. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Какие поезда начнут курсировать с 21 июля в Украине:

№ 702/701 Львов-Черновцы. Первый рейс из Львова 21 июля, из Черновцов – 22 июля. Этот поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

№ 41/42 Днепр-Трускавец. Из Днепра первый рейс отправится 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Этот поезд будет курсировать через день.

№ 136/135 Черновцы – Одесса. Первые рейсы отправятся уже 22 июля, и они будут ежедневными.

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск. Из Ужгорода первый рейс отправится 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Этот поезд будет курсировать раз в три дня.

№ 317/318 Запорожье – Одесса. Первый рейс из Запорожья – 24 июля, из Одессы – 25 июля. График поезда – через день.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця открыла продажу билетов на семь поездов во Львовском направлении.

А также рассказывали о том, что в поездах, которые следуют в Киев, будут продавать полностью все билеты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Укрзализныцяпоезд
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь