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Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу всего за 1 грн

Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу, которая обойдется пассажирам всего в 1 гривну. С 5 сентября все, кото путешествует в поезде Интерсити+, смогут получить доступ к онлайн-кинотеатру на одном из сайтов.

Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Укрзализныця продолжает развивать сервисы, делающие путешествия по железной дороге приятными для миллионов пассажиров", - говорится в сообщении железнодорожного перевозчика.

Как активировать услугу во время поездки?

Чтобы смотреть фильмы путешествуя, нужно подключиться при помощи своего гаджета к локальной сети непосредственно в вагоне скоростного поезда Интерсити+.

Активировать сервис можно по QR-коду на стикерах, размещенных на каждом окне поезда.

После этого у пассажира появится доступ к более чем 400 лицензионных фильмов. Их можно будет смотреть либо в профессиональном украинском дубляже, либо же на языке, на котором картина была выпущена.

"Железнодорожный онлайн-кинотеатр дает возможность просматривать исключительно лицензионные фильмы с качественным украинским дубляжом или языком оригинала", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Укрзализныця попала в скандал из-за сотрудницы вокзала в Запорожье. Женщина запрещала маленьким детям спать в платном зале повышенного комфорта, но была в итоге наказана за это.

Также сообщалось, что появились фото роскошных вагонов Укрзализныци, в которых есть кухня, спальня и душ.

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Укрзализныця