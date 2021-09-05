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Укрзалізниця анонсувала довгоочікувану послугу всього за 1 грн

Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця анонсувала довгоочікувану послугу, яка обійдеться пасажирам всього в 1 гривню. З 5 вересня всі, хто подорожує в поїзді Інтерсіті+, зможуть отримати доступ до онлайн-кінотеатру на одному з сайтів.

Про це розповіли у прес-службі перевізника.

"Укрзалізниця продовжує розвивати сервіси, що роблять подорожі залізницею приємними для мільйонів пасажирів", - йдеться в повідомленні залізничного перевізника.

Як активувати послугу під час поїздки?

Щоб дивитися фільми подорожуючи, потрібно підключитися за допомогою свого гаджета до локальної мережі безпосередньо у вагоні швидкісного поїзда Інтерсіті+.

Активувати сервіс можна по QR-коду на стікерах, розміщених на кожному вікні поїзда.

Після цього у пасажира з'явиться доступ до більш ніж 400 ліцензійних фільмів. Їх можна буде дивитися або в професійному українському дубляжі, або ж мовою, якою картина була випущена.

"Залізничний онлайн-кінотеатр дає можливість переглядати виключно ліцензійні фільми з якісним українським дубляжем або мовою оригіналу", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила в скандал через співробітницю вокзалу в Запоріжжі. Жінка забороняла маленьким дітям спати в платному залі підвищеного комфорту, але була покарана за це.

Також повідомлялося, що з'явилися фото розкішних вагонів Укрзалізниці, в яких є кухня, спальня і душ.

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Укрзалізниця