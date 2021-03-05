В Укрзализныце рассказали о самых сумасшедших вопросах пассажиров: где пожарить крылышки?

В Укрзализныце рассказали, с какими странными просьбами иногда в справочные бюро обращаются пассажиры.
Об этом стало известно из поста предприятия на Facebook.
Отмечается, что за последний год в контакт-центр "Укрзализныци" поступило около 410 тысяч звонков, еще втрое больше запросов в информационные окошки, стол справок и сервисные центры.
Укрзализныця собрала самые оригинальные запросы (стилистика авторов сохранена).
Пассажиры хотели узнать, где можно "вставить собачку", а еще спрашивали:
"Можно ли у вас выбаниться?";
"Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?";
"Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?";
"Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой".
Украинцы в комментариях отреагировали на новости и выразили свои эмоции.
Как мы рассказывали ранее, Укрзализныця после подорожания билетов приготовила украинцам еще один сюрприз. Теперь УЗ планирует ввести ланчи в поездах дальнего следования.