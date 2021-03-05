В Укрзализныце рассказали о самых сумасшедших вопросах пассажиров: где пожарить крылышки?

Отмечается, что за последний год в контакт-центр "Укрзализныци" поступило около 410 тысяч звонков, еще втрое больше запросов в информационные окошки, стол справок и сервисные центры.



Укрзализныця собрала самые оригинальные запросы (стилистика авторов сохранена).

Пассажиры хотели узнать, где можно "вставить собачку", а еще спрашивали:

"Можно ли у вас выбаниться?";

"Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?";

"Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?";

"Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой".



Украинцы в комментариях отреагировали на новости и выразили свои эмоции.