ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ готовит еще один подарок украинцам после подорожания билетов

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 15:28
УЗ готовит еще один подарок украинцам после подорожания билетов Укрзализныця придумала нововведение (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця после подорожания билетов приготовила украинцам еще один сюрприз. Теперь УЗ планирует ввести ланчи в поездах дальнего следования.

Такое нововведение планируется в поездах "Интерсити +", сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. члена правления УЗ, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского.

"Мы хотим, чтобы пассажиры "проголосовали желудками", что называется. Поэтому в ближайшее время следует ожидать масштабирования программы качественного бортового питания", - сказал Перцовский.

Также сейчас компания ищет технологические возможности для внедрения интернета в поездах.

По словам Перцовского, УЗ в партнерстве с компанией SweetTV реализует промежуточный проект, который дает пассажирам поездов доступ к фильмотеке из около 280 кинофильмов и мультфильмов с украинской озвучкой.

Кроме того, Укрзализныця работает над так называемым списком ожидания, когда человек может подписаться на поезд, если на него нет мест, и получить уведомление, когда будут открыты для продажи места в дополнительном вагоне.

Отмечается, что компания будет учитывать и пожелания пассажиров по улучшению комфорта в поездах. В частности, возможности индивидуального регулирования температуры в купе, доступности USB-розеток, перехода на вакуумные туалеты, увеличение места для габаритного багажа, увеличение количества камер видеонаблюдения и адаптации спецкупе для маломобильных людей.


Как мы ранее писали, УЗ к 8 марта назначила дополнительный поезд "Киев - Харьков".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Укрзализныця
LITE
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом