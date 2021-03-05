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В Укрзалізниці розповіли про найбожевільніші питання пасажирів: де посмажити крильця?

Автор: Людмила Жукова

В "Укрзалізниці" розповіли, з якими дивними проханнями іноді до довідкових звертаються пасажири.

Про це стало відомо з поста підприємства на Facebook.

Наголошується, що за останній рік в контакт-центр "Укрзалізниці" надійшло близько 410 тисяч дзвінків, ще втричі більше запитів на інформаційні віконця, стіл довідок та сервісні центри.

Укрзалізниця зібрала найоригінальніші запити (стилістика авторів збережена).

Пасажири хотіли дізнатися, де можна "вставити собачку", а ще запитували:

"Чи можна у вас вибанитися?";

"Чи можна у вас залишити дитинку, поки ми погуляємо?";

"Прийшов до вас в сервісний центр полагодити телефон, кому здати?";

"Де у вас можна посмажити крильця? У мене з собою".


Українці в коментарях відреагували на новини та висловили свої емоції.

  • А є ті, що запитують "Коли підвищать зарплату"?
  • Ви отримуєте 410 тисяч дзвінків? Це як? Рахуєте вхідні? Бо за декілька років телефонування до вас, ні разу мені не відповідали.
  • Ви отримуєте дзвінки, але взамін нічого не робите.
  • Напишіть топ питань та на сайті зробіть сторінку з топ відповідями.

Як ми розповідали раніше, Укрзалізниця після подорожчання квитків приготувала українцям ще один сюрприз. Тепер УЗ планує ввести ланчі в поїздах далекого прямування.

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Новини України Укрзалізниця
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