В Укрзалізниці розповіли про найбожевільніші питання пасажирів: де посмажити крильця?

Наголошується, що за останній рік в контакт-центр "Укрзалізниці" надійшло близько 410 тисяч дзвінків, ще втричі більше запитів на інформаційні віконця, стіл довідок та сервісні центри.



Укрзалізниця зібрала найоригінальніші запити (стилістика авторів збережена).

Пасажири хотіли дізнатися, де можна "вставити собачку", а ще запитували:

"Чи можна у вас вибанитися?";

"Чи можна у вас залишити дитинку, поки ми погуляємо?";

"Прийшов до вас в сервісний центр полагодити телефон, кому здати?";

"Де у вас можна посмажити крильця? У мене з собою".



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