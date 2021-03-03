УЗ приостанавливает продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области
"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. Такое ограничение будет действовать как минимум с 7 по 12 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон "Укрзализныця" приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в выше указанных регионах будет ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно. Однако до 6 марта пассажиры с приобретенными билетами смогут без препятствий добраться до места назначения.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" прекратила продаж билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. Продавать билеты не будут до 12 марта.
Также известно, что пятницу, 26 февраля, в Ивано-Франковской области запрещена посадка и высадка пассажиров. В частности, на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.