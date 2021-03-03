ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ приостанавливает продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 10:05
УЗ приостанавливает продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. Такое ограничение будет действовать как минимум с 7 по 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон "Укрзализныця" приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в выше указанных регионах будет ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно. Однако до 6 марта пассажиры с приобретенными билетами смогут без препятствий добраться до места назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" прекратила продаж билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. Продавать билеты не будут до 12 марта.

Также известно, что пятницу, 26 февраля, в Ивано-Франковской области запрещена посадка и высадка пассажиров. В частности, на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество поезд
NEWS
Угрожал и шантажировал: скандального судью Емельянова уволили
Угрожал и шантажировал: скандального судью Емельянова уволили
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК