В Укрзализныце рассказали, как будут ездить поезда в красных зонах

В понедельник, 22 марта, Кабинет Министров согласовал изменения касательно порядка применения транспортных ограничений для красных зон. Транспортные ограничения будут вводить по каждому региону отдельно.

Пока что действующее расписание движения поездов остается без изменений. Никаких ограничений на высадку/посадку по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет пока Государственная или региональные комиссии не примут свои решения.

При этом решение по Киеву ожидается до конца сегодняшнего дня 22 марта. Об этом Укрзализныця сообщит дополнительно.

В компании также призвали всех пассажиров с полной ответственностью относиться к масочному режиму на вокзалах и в поездах, чтобы обезопасить себя и других пассажиров, а также работников железной дороги.