В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)

Где будут курсировать новые вагоны

Отмечается, что новые вагоны сделаны ПАО "Крюковским вагоностроительным заводом". Они будут курсировать на самом длинном в стране маршруте поезда №5/6 Мариуполь - Ворохта, Рахов, объединяющем 16 городов.

Спальные вагоны также будут курсировать по обороту в составе поезда №77/78 сообщением Харьков - Мариуполь.

Укрзализныця за год получила 10 из 100 вагонов отечественного производства. До конца 2021 года им предоставят еще 10 вагонов.

Как выглядят новые вагоны

Новые вагоны УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакция украинцев на новые вагоны УЗ

Не все украинцы отреагировали позитивно на такие новости. Многим людям абсолютно не понравился дизайн состава и они называют его несовременным, также граждане недовольны тем, что обновленных вагонов слишком мало.