В Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони: їх всього п'ять (фото)

Укрзалізниця показала українцям нові купейні вагони, які закупили за рахунок державного бюджету. На жаль, їх всього п'ять, але в найближчому майбутньому планується ще закупівля.
Про це повідомили на сторінці Facebook підприємство.
Зазначається, що нові вагони зроблені ПАТ "Крюківським вагонобудівним заводом". Вони курсуватимуть на найдовшому в країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь - Ворохта, Рахів, що об'єднує 16 міст.
Спальні вагони також курсуватимуть за обігом у складі поїзда № 77/78 сполученням Харків - Маріуполь.
Укрзалізниця за рік отримала 10 зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. До кінця 2021 року їм нададуть ще 10 вагонів.
Не всі українці відреагували позитивно на такі новини. Багатьом людям абсолютно не сподобався дизайн складу і вони називають його несучасним, також громадяни незадоволені тим, що оновлених вагонів занадто мало.
Як ми раніше писали, українці купуватимуть квитки на потяги по-новому.