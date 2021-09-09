В Укрзализныце показали обновленный электропоезд Skoda: фото дизайна

Так, в голосовании приняли участие 8 тысяч человек. Большинство опрашиваемых проголосовало именно за эти снимки.

"Вот так будет выглядеть электропоезд Skoda. Вариант на фото набравшего наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования за обновленную ливрею на сайте Укрзализныци", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, поезд уже начинают красить и до конца года он выйдет на маршрут. Однако, на какой именно сообщат позже.

Обновленный электропоезд Skoda (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В сети пользователи отреагировали на обновленный поезд.