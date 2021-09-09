В Укрзалізниці показали оновлений електропоїзд Skoda: фото дизайну

Так, у голосуванні взяли участь 8 тисяч осіб. Більшість опитуваних проголосувала саме за ці знімки.

"Ось так буде виглядати електропоїзд Skoda. Варіант на фото набрав найбільшу кількість голосів за результатами електронного голосування за оновлену ліврею на сайті Укрзалізниці", - зазначили в пресслужбі.

Окрім того, поїзд уже починають фарбувати та до кінця року він вийде на маршрут. Однак, на який саме повідомлять згодом.

Оновлений електропоїзд Skoda (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У мережі користувачі відреагували на оновлений поїзд.