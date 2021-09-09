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В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 13:45
В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото) Укрзализныця обновила поезд Киев-Одесса (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця обновила купейный вагон поезда 148 Киев-Одесса. В частности, старые деревянные окна заменили на пластиковые. Теперь пассажирам станет ездить гораздо комфортнее, особенно зимой.

Фото вагона опубликовал популярный блогер Олег Васильев в своем Facebook.

"То, чего не хватает купейным Амендорфам с деревянными окнами и старыми санузлами. Например, в поезде 148 Киев-Одесса есть вагон, в котором недавно установили окна со стеклопакетами, рулонными шторками и новые унитазы. Теперь из окон не тянет холодом, не висят шторки с пылью и туалет имеет приличный вид", - написал он.

В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)

Обновленный вагон Укрзализныци (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

В сети украинцы задают логичный, но риторический вопрос: что мешало раньше сделать такой ремонт?

Другие же юзеры отмечают, что УЗ не хватает "практического оздоровления", как для подвижного состава, так и "трудовых резервов".

"Отсутствие конкурентного подвижного состава и оперативного антикризисного менеджмента и логистики провоцируют отток пассажиров и потерю позиций на рынке. Отток кадрового потенциала и отсутствие политики правопреемства "железнодорожных специалистов" - являются прямой угрозой отрасли. Снискать расположение пассажира нужно взвешенной логистикой, трафиком и временем. Обучить специалистов - нужны ресурсы, перспективные работники и время. Но время не любит ждать..." - написал в комментариях Виталий Креденцер.

Ранее мы писали, что украинцам будет доступно больше билетов на поезда.

Также смотрите видео с новыми электропоездами УЗ.

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