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В Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хуже

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця отремонтировала один из вагонов поезда Мариуполь - Львов, но пассажирам стало ездить в нем еще более некомфортно.

Об этом сообщается на странице Общественный контроль Укрзализныци в Facebook.

Речь идет о люксовом вагоне (СВ) поезда Мариуполь - Львов. В этом составе было по сути заменено все на новое оборудование, кроме кузова и кондиционера.

Что не так с новым вагоном

Отмечается, что новый вакуумный туалет не работает уже несколько рейсов, и его просто закрыли, а пассажиры могут пользоваться только одним. Этот санузел - обычный и старый, он закрывается во время стоянок и от чего в вагоне СВ очереди в туалет, как в плацкарте.

Замки на дверях не работают, и двери не закрываются на замок, или если сильно хлопнуть. Потом эти двери просто нереально открыть.

Что обещает Укрзализныця

В предприятии обещают, что в состав этого поезда Львов - Мариуполь добавят еще два новых вагона, которые были представлены на выставке к 30-летию Независимости Украины.

Как же выглядит скандальный поезд Мариуполь-Львов и его старые вагоны

Фотографии "уставшего" состава показал на своей странице в Facebook Иващко Андрей. Он спрашивает у предприятия, когда уже закончится такое отношение к пассажирам Укрзализныци.

Вот так выглядят старые вагоны поезда Мариуполь - Львов (facebook.com/aiwaszko)

Как мы ранее писали, поезд Одесса-Харьков оккупировали тараканы.

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Укрзализныця