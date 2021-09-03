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В Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гірше

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця відремонтувала один з вагонів поїзда Маріуполь - Львів, але пасажирам стало їздити в ньому ще більш некомфортно.

Про це повідомляється на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці в Facebook.

Йдеться про люксовий вагон (СВ) поїзда Маріуполь - Львів. У цьому складі було по суті замінено все на нове обладнання, крім кузова і кондиціонера.

Що не так з новим вагоном

Відзначається, що новий вакуумний туалет не працює вже кілька рейсів, і його просто закрили, а пасажири можуть користуватися тільки одним. Цей санвузол - звичайний і старий, він закривається під час стоянок і від чого у вагоні СВ черги в туалет, як в плацкарті.

Замки на дверях не працюють, і двері не закриваються на замок, або якщо сильно грюкнути. Потім ці двері просто нереально відкрити.

Що обіцяє Укрзалізниця

У підприємстві обіцяють, що до складу цього поїзда Львів - Маріуполь додадуть ще два нових вагони, які були представлені на виставці до 30-річчя Незалежності України.

Як же виглядає скандальний потяг Маріуполь - Львів та його старі вагони

Фотографії "втомленого" складу показав на своїй сторінці в Facebook Іващко Андрій. Він запитує у підприємства, коли вже закінчиться таке ставлення до пасажирів Укрзалізниці.

Ось так виглядають старі вагони поїзда Маріуполь - Львів (facebook.com/aiwaszko)

Як ми раніше писали, поїзд Одеса-Харків окупували таргани.

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Укрзалізниця