В Укрзализныце нашли способ добраться до "красной зоны" карантина: список поездов

С 26 февраля на территории Ивано-Франковской области действуют карантинные ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 8 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж. Однако добраться до области на поезде все же частично возможно. В Укрзализныце рассказали, как "обойти" ограничения и добраться в Ивано-Франковской области до 8 марта.
"На этой карте вы видите ближайшие доступные станции для выезда из зоны карантина, начиная с 7 марта. То есть если вам крайне необходимо уехать из Ивано-Франковщины или добраться до ее границ — один из указанных ниже маршрутов точно подойдет", — написано в сообщении.
Карта остановок возле Ивано-Франковска (изображение: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Также отмечается, что при наличии билета до Ивано-Франковщины, который был приобретен до закрытия продаж, вы будете иметь возможность сесть на поезд на любой станции следования за пределами области.
Поезда с остановками, наиболее близко расположенными к Ивано-Франковской области:
Напомним, на этой неделе УЗ приостановила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".
Подробнее о том, какие ограничения действуют на Прикарпатье — в материале РБК-Украина.