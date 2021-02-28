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В Укрзалізниці знайшли спосіб дістатися до "червоної зони" карантину: список поїздів

Автор: Анна Кисельова

З 28 лютого на території Івано-Франківської області діють карантинні обмеження на залізничне сполучення. Але до 8 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажу. Проте дістатися до області потягом все ж частково можливо. В Укрзалізниці розповіли, як "обійти" обмеження і дістатися до Івано-Франківської області до 8 березня.

Про це написали у пресслужбі підприємства у Facebook.

"На цій карті ви бачите найближчі доступні станції для виїзду з зони карантину, починаючи 7 березня. Тобто якщо вам вкрай необхідно виїхати з Івано-Франківщини або дістатися її меж — один із вказаних нижче маршрутів точно підійде", — написано у повідомленні.

Карта зупинок біля Івано-Франківщини (зображення: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також наголошується, що при наявності квитка до чи з Івано-Франківщини, який було придбано до закриття продажу, ви матимете можливість сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами області.

Потяги з зупинками, найбільш близько розташованими до Івано-Франківщини:

  • №217/218 Київ — Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня.
  • №15/16 Харків — Рахів із Харкова 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня.
  • №25/26 Одеса — Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11 березня, зворотно 28 лютого, 2, 4, 6, 8, 10, 12 березня.
  • №133/134 Миколаїв — Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 березня, зворотно 28 лютого, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 березня.
  • №29/30 Київ — Ужгород щоденно до станцій Воловець, Сколе.
  • №81/82 Київ — Ужгород щоденно до станцій Воловець, Сколе, Славсько.
  • №17/18 Харків — Ужгород через день по непарних до станцій Славсько, Воловець.
  • №45/46 Ужгород — Лисичанськ щоденно до станцій Славсько, Лавочне, Воловець.
  • №235/236 Київ — Ужгород 5, 7 березня з Києва, зворотно 6, 8 березня до станцій Воловець, Сколе, Славсько.

Нагадаємо, цього тижня УЗ призупинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією з COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".

Детальніше про те, які обмеження діють на Прикарпатті — в матеріалі РБК-Україна.

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