В Укрзалізниці знайшли спосіб дістатися до "червоної зони" карантину: список поїздів

"На цій карті ви бачите найближчі доступні станції для виїзду з зони карантину, починаючи 7 березня. Тобто якщо вам вкрай необхідно виїхати з Івано-Франківщини або дістатися її меж — один із вказаних нижче маршрутів точно підійде", — написано у повідомленні.

Карта зупинок біля Івано-Франківщини (зображення: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також наголошується, що при наявності квитка до чи з Івано-Франківщини, який було придбано до закриття продажу, ви матимете можливість сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами області.

Потяги з зупинками, найбільш близько розташованими до Івано-Франківщини: