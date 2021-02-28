В Укрзалізниці знайшли спосіб дістатися до "червоної зони" карантину: список поїздів

З 28 лютого на території Івано-Франківської області діють карантинні обмеження на залізничне сполучення. Але до 8 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажу. Проте дістатися до області потягом все ж частково можливо. В Укрзалізниці розповіли, як "обійти" обмеження і дістатися до Івано-Франківської області до 8 березня.
"На цій карті ви бачите найближчі доступні станції для виїзду з зони карантину, починаючи 7 березня. Тобто якщо вам вкрай необхідно виїхати з Івано-Франківщини або дістатися її меж — один із вказаних нижче маршрутів точно підійде", — написано у повідомленні.
Карта зупинок біля Івано-Франківщини (зображення: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Також наголошується, що при наявності квитка до чи з Івано-Франківщини, який було придбано до закриття продажу, ви матимете можливість сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами області.
Потяги з зупинками, найбільш близько розташованими до Івано-Франківщини:
Нагадаємо, цього тижня УЗ призупинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією з COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".
Детальніше про те, які обмеження діють на Прикарпатті — в матеріалі РБК-Україна.