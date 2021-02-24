"УЗ" остановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область из-за карантина

"Укрзализныця" остановила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. Продавать билеты не будут до 12 марта.

Остановка продажи начнет действовать с полуночи 26 февраля и до 12 марта, а также до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Пассажири, которые приобрели билеты раньше, смогут все же доехать в Ивано-Франковскую область. "УЗ" и Министерство инфраструктуры разрабатывают механизм безопасной поездки в регион.

Также расширены возможности возврата билетов через кассы. При возвращении билета на протяжении месяца, начиная с 26 февраля, клиентам возместят полную стоимость проездного документа.