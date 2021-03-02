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В Укрзализныце заявили сразу о нескольких нововведениях

Автор: Светлана Мащенко

В Укрзализныце заявили о ряде нововведений, которыми пассажиров будут удивлять уже этим летом. Изменения, по мнению их разработчиков, сделают путешествия железной дорогой значительно комфортнее.

Об этом рассказал и. о. члена правления компании Александр Перцовский в эфире "Громадського радио".

Так, уже летом в украинских поездах дальнего следования появится возможность приобрести ланч-боксы и детское меню. Раньше такая услуга была доступна лишь в поездах "Интерсити".

"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит чиновник.

Кроме того, во всех новых вагонах, которые заказывает Укрзализныця, появится видеонаблюдение. Теперь такая практика станет стандартом.

"То же касается вагонов, которые проходят капитальное обновление. Там есть стандарт установки видеосистемы", - подчеркнул Перцовский.

Ранее мы писали, что Укрзализныця готовит еще один подарок украинцам после подорожания билетов.

Также сообщалось, что УЗ к 8 марта назначила дополнительный поезд "Киев - Харьков".

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