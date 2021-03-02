В Укрзалізниці заявили відразу про декілька нововведень

Так, уже влітку в українських поїздах далекого прямування з'явиться можливість придбати ланч-бокси і дитяче меню. Раніше така послуга була доступна лише в поїздах "Інтерсіті".

"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна тільки для "Інтерсіті" та на поїзди далекого прямування. Влітку віримо, що це вже буде працювати. Також додаємо туди дитяче меню", - говорить чиновник.

Крім того, у всіх нових вагонах, які замовляє Укрзалізниця, з'явиться відеоспостереження. Тепер така практика стане стандартом.

"Те ж стосується вагонів, які проходять капітальне оновлення. Там є стандарт установки відеосистеми", - підкреслив Перцовський.