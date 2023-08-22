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Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує "конюшню" (фото)

Вівторок 22 серпня 2023 15:20
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Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує "конюшню" (фото) Фото: УЗ знову потрапила у скандал (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця опинилася знову у центрі скандалу. Підприємство розкритикували за страшенно брудний та жаркий вагон, обдерті сидіння в поїзді, що прямує маршрутом Ромодан-Ромни-Бахмач.

Про жахливий стан потягу повідомила у Facebook пасажирка Алла Заможська.

Деталі скандалу в УЗ

За словами жінки, її шокувало і те, що в таку спеку один із вагонів потягу опалюється.

"Ніколи цього не було. Укрзалізниця, а що треба зробити, щоб наш багатостраждальний приміський поїзд не нагадував стайню? Сьогодні один вагон опалюється (на вулиці десь 30 градусів тепла за Цельсієм.) Вагони не відчиняються. Вікна не відчиняються. Про чистоту я мовчу - я не знаю, чи взагалі прибирають у цих вагонах. Ромодан-Ромни-Бахмач", - написала Алла.

Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує &quot;конюшню&quot; (фото)Сидіння поїздом УЗ (фото: Facebook/Алла Заможська)

"Такий потяг один. Продовжую почуватися другим сортом. Це просто сидіння навпроти", - підписала пасажирка фото.

Нагадаємо, що Укрзалізниця не продавала квиток чоловікові з інвалідністю, хоча вони є у "вільному" доступі.

Раніше ми розповідали про те, як чоловікові продали квиток до жіночого вагона, а потім не пускали його на поїзд.

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Укрзалізниця