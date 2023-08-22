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Укрзализныцю разнесли за поезд, напоминающий "конюшню" (фото)

Вторник 22 августа 2023 15:20
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Укрзализныцю разнесли за поезд, напоминающий "конюшню" (фото) Фото: УЗ снова угодила в скандал (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця очутилась снова в центре скандала. Предприятие раскритиковали за ужасно грязный и жаркий вагон, ободранные сидения в поезде, следующем по маршруту Ромодан-Ромны-Бахмач.

Об ужасном состоянии состава сообщила в Facebook пассажирка Алла Заможская.

Детали скандала в УЗ

По словам женщины, ее шокировало и то, что в такую жару один из вагонов поезда отапливается.

"Никогда этого не было. Укрзализныця, а что нужно сделать, чтобы наш многострадальный пригородный поезд не напоминал конюшню? Сегодня один вагон отапливается (на улице где-то 30 градусов тепла по Цельсию.) Вагоны не открываются. Окна не открываются. О чистоте я молчу - я не знаю, убирают ли вообще в этих вагонах. Ромодан-Ромны-Бахмач", - написала Алла.

Укрзализныцю разнесли за поезд, напоминающий &quot;конюшню&quot; (фото)Сидение в поезде УЗ (фото: Facebook/Алла Заможская)

"Такой поезд один. Продолжаю чувствовать себя вторым сортом. Это просто сидение напротив", - подписала пассажирка фото.

Напомним, что Укрзализныця не продавала билет мужчине с инвалидностью, хотя они есть в "свободном" доступе.

Раньше мы рассказывали о том, как мужчине продали билет в женский вагон, а потом не пускали его на поезд.

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Укрзализныця