Укрзализныцю разнесли за поезд, напоминающий "конюшню" (фото)
Укрзализныця очутилась снова в центре скандала. Предприятие раскритиковали за ужасно грязный и жаркий вагон, ободранные сидения в поезде, следующем по маршруту Ромодан-Ромны-Бахмач.
Об ужасном состоянии состава сообщила в Facebook пассажирка Алла Заможская.
Детали скандала в УЗ
По словам женщины, ее шокировало и то, что в такую жару один из вагонов поезда отапливается.
"Никогда этого не было. Укрзализныця, а что нужно сделать, чтобы наш многострадальный пригородный поезд не напоминал конюшню? Сегодня один вагон отапливается (на улице где-то 30 градусов тепла по Цельсию.) Вагоны не открываются. Окна не открываются. О чистоте я молчу - я не знаю, убирают ли вообще в этих вагонах. Ромодан-Ромны-Бахмач", - написала Алла.
Сидение в поезде УЗ (фото: Facebook/Алла Заможская)
"Такой поезд один. Продолжаю чувствовать себя вторым сортом. Это просто сидение напротив", - подписала пассажирка фото.
Напомним, что Укрзализныця не продавала билет мужчине с инвалидностью, хотя они есть в "свободном" доступе.
Раньше мы рассказывали о том, как мужчине продали билет в женский вагон, а потом не пускали его на поезд.