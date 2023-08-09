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В Укрзалізниці чоловікові продали квиток у жіночий вагон, а потім не пускали до поїзда: деталі скандалу

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Середа 09 серпня 2023 08:49
В Укрзалізниці чоловікові продали квиток у жіночий вагон, а потім не пускали до поїзда: деталі скандалу Фото: Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця нещодавно ввела у поїздах спеціальні жіночі купе, але після цього почали траплятися різні неприємні інциденти. Про них дедалі частіше повідомляють українці.

Так, автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв у Facebook розповів про одну ситуацію, що сталася днями.

Деталі скандалу в Укрзалізниці

Експерт повідомив, що найчастіше виникають непорозуміння, коли у чоловіків на руках квитки у вагон із місцями для жінок.

Трапляються випадки, що через відсутність вільних місць у змішаних вагонах чоловіки купують квиток у жіночий вагон.

Один із користувачів виклав у мережу відео про те, що чоловікові в касі вокзалу продали квиток у жіночий вагон. Наразі не відомо, як таке могло статися.

Але провідниця не пускала чоловіка в поїзд, зачинивши перед ним двері, аргументуючи тим, що "в жіночий вагон йому не можна". Пасажир був здивований і просив вирішити ситуацію мирним способом, але без скандалу не обійшлося.

"Ви не маєте права відмовити мені у проїзді. Не розмовляйте зі мною так", - казав чоловік.

Провідниця не хотіла нічого слухати, хоча такий квиток чоловікові продали у касі.

Що потрібно знати про проїзд поїздом

Згідно з Правилами перевезень залізничним транспортом, пасажиру не можуть відмовити у посадці в поїзд, якщо має квиток.

"У будь-якому випадку ситуацію має врегулювати начальник поїзда та надати пасажиру інше місце у поїзді", - написав Васильєв.

Як ми раніше писали, українці не можуть купити квитки на потяги Укрзалізниці.

До речі, УЗ запускає нові потяги до Карпат у серпні.

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Укрзалізниця