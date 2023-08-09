В Укрзалізниці чоловікові продали квиток у жіночий вагон, а потім не пускали до поїзда: деталі скандалу
Укрзалізниця нещодавно ввела у поїздах спеціальні жіночі купе, але після цього почали траплятися різні неприємні інциденти. Про них дедалі частіше повідомляють українці.
Так, автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв у Facebook розповів про одну ситуацію, що сталася днями.
Деталі скандалу в Укрзалізниці
Експерт повідомив, що найчастіше виникають непорозуміння, коли у чоловіків на руках квитки у вагон із місцями для жінок.
Трапляються випадки, що через відсутність вільних місць у змішаних вагонах чоловіки купують квиток у жіночий вагон.
Один із користувачів виклав у мережу відео про те, що чоловікові в касі вокзалу продали квиток у жіночий вагон. Наразі не відомо, як таке могло статися.
Але провідниця не пускала чоловіка в поїзд, зачинивши перед ним двері, аргументуючи тим, що "в жіночий вагон йому не можна". Пасажир був здивований і просив вирішити ситуацію мирним способом, але без скандалу не обійшлося.
"Ви не маєте права відмовити мені у проїзді. Не розмовляйте зі мною так", - казав чоловік.
Провідниця не хотіла нічого слухати, хоча такий квиток чоловікові продали у касі.
Що потрібно знати про проїзд поїздом
Згідно з Правилами перевезень залізничним транспортом, пасажиру не можуть відмовити у посадці в поїзд, якщо має квиток.
"У будь-якому випадку ситуацію має врегулювати начальник поїзда та надати пасажиру інше місце у поїзді", - написав Васильєв.
Як ми раніше писали, українці не можуть купити квитки на потяги Укрзалізниці.
До речі, УЗ запускає нові потяги до Карпат у серпні.