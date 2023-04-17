Укрзалізницю розкритикували через "екопоїзд" з рослинами на брудних вікнах (фото)

В одному з поїздів Укрзалізниці пасажир поскаржився на умови поїздки через замурзані вікна у вагоні, у внутрішньому просторі між склом яких розрослася якась "мікрозелень".
Про це розповів журналіст і блогер Олександр Рудоманов у своєму Facebook.
Несподіване царство флори у вагоні поїзда він показав на фото.
"Укрзалізниця придумала, як можна заробляти на брудних вікнах. Наприклад, вирощувати рослини", - іронічно зазначив пан Олександр.
Як видно на знімку, волога на вікнах і, судячи з усього, бруд, що залишився, сприяв формуванню особливого мікроклімату за обшивкою, таким чином "декорувавши" стекла ніжно-зеленими рослинами.
У поїзді Укрзалізниці на немитому вікні розцвіла "мікрозелень" (фото: facebook.com/sasko.laps)
Блогер повідомив, що у такому "екопоїзді" мандрував чотири дні тому, проте не уточнив, який саме був рейс.
Користувачі мережі в коментарях до посту жваво, і з певною дозою сарказму, обговорюють ситуацію, іронізуючи над подібним "ноу-хау" Укрзалізниці. Також деякі згадують власні випадки із флорою у поїздах.
Фото facebook.com / Anna Bon із коментарів до посту facebook.com/sasko.laps
Фото: скрін коментарів facebook.com/sasko.laps
Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця також потрапила у "брудний" скандал через постільну білизну, яка була все в плямах. Причому зміна навіть сьомого комплекту не розв'язала проблему із чистотою.
Також повідомлялося, що перед цим УЗ зганьбилася з дорогим купе через рівень сервісу у міжміському поїзді.