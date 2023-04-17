Укрзализныцю раскритиковали из-за "экопоезда" с растениями на грязных окнах (фото)

В одном из поездов Укрзализныци пассажир пожаловался на условия поездки из-за чумазых окон в вагоне, во внутреннем пространстве между стеклами которых разрослась некая "микрозелень".
Об этом рассказал журналист и блогер Александр Рудоманов в своем Facebook.
Неожиданное царство флоры в вагоне поезда он показал на фото.
"Укрзализныця придумала, как можно зарабатывать на грязных окнах. К примеру выращивать растения", - иронично отметил пан Александр.
Как видно на снимке, влага на окнах и, судя по всему, оставшаяся грязь способствовала формированию особого микроклимата за обшивкой, таким образом "декорировав" стекла нежно-зелеными растениями.
В поезде Укрзализныци на немытом окне расцвела "микрозелень" (фото: facebook.com/sasko.laps)
Блогер сообщил, что в таком "экопоезде" путешествовал четыре дня назад, однако не уточнил, какой именно был рейс.
Пользователи сети в комментариях к посту живо, и с определенной дозой сарказма, обсуждают ситуацию иронизируя над подобным "ноу-хау" Укрзализныци. Также некоторые вспоминают собственные случаи с флорой в поездах.
Фото facebook.com / Anna Bon из комментариев к посту facebook.com/sasko.laps
Фото: скрин комментариев facebook.com/sasko.laps
Напомним, недавно Укрзализныця также попала в "грязный" скандал из-за постельного белья, которое было все в пятнах. Причем смена даже седьмого комплекта не решила проблему с чистотой.
Также сообщалось, что перед этим УЗ опозорилась с дорогущим купе из-за уровня сервиса в междугородном поезде.