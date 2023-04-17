Укрзализныцю раскритиковали из-за "экопоезда" с растениями на грязных окнах (фото)

Неожиданное царство флоры в вагоне поезда он показал на фото.

"Укрзализныця придумала, как можно зарабатывать на грязных окнах. К примеру выращивать растения", - иронично отметил пан Александр.

Как видно на снимке, влага на окнах и, судя по всему, оставшаяся грязь способствовала формированию особого микроклимата за обшивкой, таким образом "декорировав" стекла нежно-зелеными растениями.

В поезде Укрзализныци на немытом окне расцвела "микрозелень" (фото: facebook.com/sasko.laps)

Блогер сообщил, что в таком "экопоезде" путешествовал четыре дня назад, однако не уточнил, какой именно был рейс.

Реакция сети

Пользователи сети в комментариях к посту живо, и с определенной дозой сарказма, обсуждают ситуацию иронизируя над подобным "ноу-хау" Укрзализныци. Также некоторые вспоминают собственные случаи с флорой в поездах.

Может, кто-то под этот проект получил грант.

Норм микрозелень на свои деньги

Оооо, огород между стеклом - это что-то новенькое. Раньше видела только "аквариум" между двойным стеклом в вагонах... а еще снег на подоконнике в поездах Укрзализныци.

Ибо кто-то должен показать DB, что значит на самом деле экологические поезда и зеленая энергия

2019 год, Стеклопакет. Интерсити Черкассы-Киев, 1 класс, в купе с потолка лилась вода.... Автор композиции Укрзализныця.

Фото facebook.com / Anna Bon из комментариев к посту facebook.com/sasko.laps

Я когда-то гриб видела - большой такой, с белой шапочкой... Вырос на древесине рамы.

Укрзализныця, прежде всего, это экологично!

Даже в "развитых" странах ЕС такого нет. Там только подумывают о повышении и внедрении экологических стандартов, в то время у нас это уже работает!

Жизнеутверждающе

Это рассада! Ничто не остановит украинца, когда время огородов уже на носу!

Фото: скрин комментариев facebook.com/sasko.laps