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"Укрзалізниця" запускає приємне нововведення. При чому тут MONATIK

Дмитро Монатік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

"Укрзалізниця" запускає приємне нововведення для пасажирів поїзда "Чорноморець". Так, перевізник і відомий український артист MONATIK домовилися про аудіовідтворення хіта "А що?" на залізничних вокзалах Києва та Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Діми Монатіка в Instagram.

Що відомо про ініціативу УЗ і MONATIK

Пісня, у якій є рядки "Нехай ця пісня твою душу пестить, як Чорне море береги Одеси", звучатиме щоденно на відправлення та прибуття фірмового поїзда №105/106 Київ - Одеса - Київ. 

Ця ініціатива покликана подарувати пасажирам позитивні емоції, зарядити їх енергією та популяризувати пісні української сучасної музики. 

"Цей хіт уже став новим народним гімном одеситів та гостей цього унікального міста на узбережжі Чорного моря! Розпочинайте свою подорож під саундтрек MONATIK, заряджаючись неймовірною енергією української музики!" - йдеться у повідомленні. 

 

Однією з перших на цю новину відреагувала Катерина Осадча, яка прокоментувала пост Монатіка словами "Клас! Треба їхати!". Іншим фоловерам співака теж ініціатива припала до душі і вони з нетерпінням чекають поїздки до Одеси потягом.

До слова, вибір композиції не випадковий. Пісня "А що?" з моменту її релізу очолює музичні чарти на всіх стрімінгових платформах, а кліп режисерки, номінантки на Grammy й одеситки Таню Муіньо набрав уже більше 12 мільйонів переглядів на YouTube. 

 

Саме місто біля Чорного моря, до якого спрямований один із найбільших залізничних пасажиропотоків, також є знаковим для артиста. Адже тут було знято багато кліпів ("Кружить", "Вітамін D", "Про чарівну") і саме в цьому місті Дмитро давав (й дає) чи не найбільше концертів влітку.

 

Зазначимо, що УЗ вже не вперше популяризує українську музику на вокзалах. Так, після перемоги України на "Євробаченні" у 2022 році, поїзд №43/44 Київ - Івано-Франківськ було перейменовано на "Стефанія Експрес", а на вокзалах цих міст (ще й Калуша) цей поїзд зустрічають саме під звуки хіта Kalush Orchestra.

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